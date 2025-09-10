РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Израел критикува ЕС заради предложените санкции срещу израелски министри

Израел изрази недоволство от изявление на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която предложи въвеждането на санкции срещу „екстремистки министри“ в израелското правителство и определи хуманитарната ситуация в ивицата Газа като „неприемлива“.

Европа се бори за мир и свобода, ЕС подготвя нови санкции срещу Русия и мерки за спиране на войната в Газа, заяви в речта си Фон дер Лайен

„Съжаляваме, че председателката на Европейската комисия прави подобно изказване. Още веднъж Европа изпраща грешно послание, което подсилва „Хамас“ и неговите съюзници в Близкия изток“, написа в социалната мрежа Екс израелският външен министър Гидеон Саар.

Предложението на фон дер Лайен е част от по-широк пакет от мерки, които Европейската комисия подготвя във връзка с конфликта в Газа, включващ и ограничаване на подкрепата за Израел на институционално ниво, но без да засяга гражданското общество.

