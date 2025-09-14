Разследват връзка между убийството на Чарли Кърк и мнението му за джендър идентичността

Американските следователи проверяват дали убийството на 31-годишния консервативния блогър, подкастър и активист Чарли Кърк е било мотивирано от негови изказвания за джендър идентичността. Предполагаемият извършител, 22-годишният Тайлър Робинсън, се предаде на властите ден след нападението, извършено по време на студентска проява в университета на щата Юта в Оръм.

По данни на „Аксиос“, „Ню Йорк пост“ и „Фокс нюз“ Робинсън е живял със съквартирант, идентифициран като трансджендър – 22-годишния Ланс Туигс, за когото някои източници твърдят, че е имал романтична връзка с извършителя, предаде БТА. Роднини на Туигс потвърждават съжителството, а самият той съдейства на разследването, предоставяйки електронни съобщения от Робинсън. В едно от тях заподозреният пише, че е изхвърлил оръжието в храсти близо до университета.

Чарли Кърк, известен протръмпистки активист и лидер на младежката организация Turning Point USA, е бил застрелян с един куршум малко след въпрос от студент за ролята на транссексуални извършители в масови стрелби в САЩ. Отговорът на Кърк – „Прекалено много“, е предшествал атаката.

Мотивите и политическите възгледи на Робинсън остават спорни. Някои консервативни коментатори твърдят, че той е бил левичар, докато либерални източници отбелязват, че семейството му е консервативно и републикански настроено. Роднини на Робинсън признават, че в последните години той се е политизирал и е проявил интерес към посещението на Кърк в университета.