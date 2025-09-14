Ваксината срещу варицела ще стане задължителна от 2026 година. Първата доза ще се прилага между 12 и 15-месечна възраст, а втората – на 3 години. Това съобщи пред NOVA здравният министър Силви Кирилов. По думите му, това е важна стъпка към ограничаване на заболяването.

Ако профилактичната здравна карта е издадена преди 1 септември 2025 година, родителите трябва да я представят, като не е необходимо тя да бъде анулирана, обясни министърът. След тази дата медицинските специалисти в детските градини и училищата ще имат дигитален достъп до необходимата информация от централизирана система. Те ще виждат само данните, които са свързани с тяхната отговорност.

Във връзка с инцидента в Русе, при който беше пребит старши комисар Николай Кожухаров, Кирилов обяви, че му е била направена сложна операция на бъбрека, който вече функционира, и състоянието му е стабилно.

За здравната такса за преглед при личен лекар министърът беше категоричен, че засега промяна няма да има. „До юни 2026 година може да има дискусии, но на този етап таксата остава непроменена. Децата няма да заплащат такса“, подчерта той.

Кирилов посочи, че се работи за увеличаване броя на лабораториите и за по-бърза обработка на резултатите, след случаи на фалшиви полеви тестове. Вещите лица ще могат да свидетелстват онлайн, а всички лаборатории трябва да работят по еднаква методология.

В заключение министърът коментира внесения вот на недоверие към кабинета. „Убеден съм, че правителството ще оцелее“, каза той.