Близо 145 000 семейства до момента са получили еднократна помощ от 150 лв. за ученици

Еднократна помощ за ученици от 150 лв. е отпусната на близо 145 000 семейства до момента. Очаква се да бъдат подпомогнати общо 250 000 деца. Подпомагането е извършено чрез Агенцията за социално подпомагане, съобщиха от Министерството на на труда и социалната политика.

Около половината от семействата са получили първия транш от подпомагането, а останалите ще получат средствата в следващите седмици. Общата стойност на еднократната помощ е 300 лв., а другата половина ще бъде изплатена на семействата в началото на втория срок, при условие, че детето ходи редовно на училище.

Помощта се отпуска на всички деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас от държавните, общинските и частните училища, независимо от дохода на техните семейства. Подаването на документите до дирекциите ,,Социално подпомагане“ в цялата страна продължава до 15 октомври.

Заявленията могат да бъдат подадени лично на място в дирекциите „Социално подпомагане“, с лицензиран пощенски оператор, както и по електронен път от сайта на министерството. Достъпът до него е възможен с персонален идентификационен код от Националната агенция за приходите или на Националния осигурителен институт, както и с електронен подпис.

