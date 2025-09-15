Само ПОК „Доверие“ вдига втората пенсия за четвърта поредна година

ПОК „Доверие” е единствената пенсионноосигурителна компания у нас, която за четвърта поредна година увеличава всички пожизнени и разсрочени пенсионни плащания на своите клиенти и то с процент по-висок от годишната инфлация.

За времето от 1 април до 31 декември 2024 г. увеличението на пожизнените пенсии е с 3.48%, а на разсрочените плащания с 4.58% на годишна база. Това е следствие на постигнатата от Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“ и Фонда за разсрочени плащания „Доверие“ доходност за периода, която е съответно 6.96% и 7.16 процента.

Актуализацията е извършена с част от тази реализирана доходност от инвестирането на средствата на всеки от фондовете за извършване на плащания, управлявани от ПОК „Доверие“, която съгласно закона, не може да бъде по-малка от 50 на сто. Постигнатото за периода е със 70 на сто от превишението на доходността на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие”, над техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен размерът на пожизнените пенсии и с 85 на сто от доходността на Фонда за разсрочени плащания „Доверие”.

Над 9 млн. лв. са изплатените средства на осигурени лица и пенсионери и на техни наследници за месец август 2025 г., коментира председателят на управителния съвет на компанията Светла Несторова.

ПОК „Доверие“ управлява над 6.5 млрд. лв. нетни активи, показват данните към края на първото тримесечие на 2025-та, публикувани от Комисията за финансов надзор.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи такива. Постигането на положителна доходност не е гарантирано. За ДПФ „Доверие“ не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства, уточняват от компанията съгласно изискванията на закона.