САЩ и Китай постигнаха споразумение за TikTok

САЩ и Китай постигнаха споразумение за бъдещото функциониране на китайската социална мрежа TikTok в Съединените щати. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт.

Ръководителят на Министерството на финансите заяви, че страните са разработили рамково споразумение. Той добави, че САЩ и Китай ще проведат нови консултации през следващите седмици.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Пекин са постигнали споразумение за „определена компания, която младите хора в САЩ наистина искат да спасят“.

През август Тръмп заяви, че има списък с американски купувачи, желаещи да купят TikTok.

В последните дни на президентството си Джо Байдън обяви блокирането на приложението TikTok в САЩ поради отказа на собственика на компанията да я продаде на американец. Решението влезе в сила на 19 януари. Веднага след завръщането си в Белия дом на 20 януари 2025 г. Тръмп отмени това решение.