Ниското ниво на река Дунав спря временно ферибота по линията Оряхово – Бекет

Фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно не работа поради ниското ниво на река Дунав, съобщават от Министерството на вътрешните работи. Предупреждават се водачите да използват алтернативни гранични преходи.

Продължава основният ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, с Турция, със Сърбия и с Гърция.