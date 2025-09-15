РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Дебатите по петия вот на недоверие ще са в сряда, гласуването – в четвъртък

Дебатите по петия вот на недоверие ще са в сряда, гласуването - в четвъртък

Дебатите по петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков ще се проведат в сряда. Това заяви в ефира на обществената телевизия председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Според заложената в правилника процедура това значи, че гласуването ще бъде в четвъртък.

Според Киселова част от мотивите на вота на недоверие се повтарят с предишни. По думите ѝ това няма да попречи на процедурата, „но показва слабо познаване на конституцията от страна на опозицията“.

Нагласите на вносителите са вотът на недоверие за провал на кабинета „Желязков“ в секторите вътрешна политика и правосъдие да обедини цялата парламентарна опозиция.

