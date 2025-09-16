На откриването на учебната година в УНСС Желязков говори за важността на политическия прагматизъм

“Настоящото правителство с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм. А политическият прагматизъм означава само едно – политическа стабилност”, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на откриването на новата академична година в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), информират от пресцентъра на Министерския съвет.

По думите на премиера, доверието е основният елемент за нормалното функциониране на институциите, като атаките срещу него, чрез фалшиви новини и манипулации, подкопава демократичната среда. В речта му бяха отбелязани и нуждата от изсветляване на икономиката и ограничаване на сивия сектор, което е от ключово значение за растежа и за реалното изравняване на жизнения стандарт със средноевропейския.

Премиерът подчерта, че живеем в един доста предизвикателен свят, в който се преуреждат голяма част от обществените международни отношения, такива, каквито ги познаваме всички ние, и сме ги възприемали винаги като даденост.

Министър-председателят акцентира и върху значението на интеграцията на България в европейските икономически структури. „Въпроси, които трябва да намират прагматично обединение – като въвеждането на еврото – често се превръщат в голям политически дебат. Този разговор не е „за“ или „против“ еврото, а за интеграцията на България към системата на европейските държави, олицетворявана от Европейския съюз“, посочи още Желязков.

В рамките на посещението си в УНСС министър-председателят проведе среща с ректора проф. Димитър Димитров, като двамата обсъдиха актуални теми, свързани с развитието на висшето образование, подготовката на кадри за икономиката и сътрудничеството между академичната общност, държавните институции и бизнеса.

В приветственото си слово ректорът проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че с вълнение и гордост открива 105-ата юбилейна академична година на УНСС – университет с традиции, но и с модерно лице, готово за предизвикателствата на бъдещето.

„УНСС днес заема достойно място сред водещите университети в Европа. В най-престижната международна класация – QS World University Rankings – нашият университет се изкачи до 80-о място в Източна Европа и до 506-о място в цяла Европа. Ние сме единственият икономически университет в България, включен в тази престижна класация. От над 5000 университета в Европа мисля, че това е добър резултат“, отбеляза проф. д-р Димитър Димитров.

Той представи пред първокурсниците редица възможности, като участие в глобалния проект на европейските икономически университети – ENGAGE.EU, част от който е УНСС, двойни дипломи с университети в Шотландия, Китай и Италия, нови програми в сферата на изкуствения интелект и киберсигурността, както и силна връзка с бизнеса чрез стажове, академии и предприемаческа подкрепа.