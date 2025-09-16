Започва 43-ят фестивал на българския филм във Варна

Варна отново става столицата на българското кино, съобщават от Фестивалния и конгресен център в морската ни столица. Новото 43-то издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“ ще се проведе от 16 до 23 септември. Откриването ще бъде в 19 часа с лентата „Любоф“ на Ивайло Христов, както и със специален филм с откъси от най-големите роли на Руси Чанев, по повод неговата 80-годишнина.

Фестивалната програма представя 17 пълнометражни и 24 късометражни филма в конкурсната програма. Включени са още 13 извънконкурсни заглавия и 5 класики, отдаващи почит на българското кинонаследство, организирани със съдействието на Националната филмотека.

Сред акцентите е новият филм на Стефан Командарев „Made in EU“, „Гунди – легенда за любовта“ и „Безсрамните“ на Константин Божанов, отличен с награда на кинофестивала в Кан през 2024 година.

Освен традиционните награди „Златна роза“, тази година ще бъдат връчени и отличия за смелост, млади автори до 35 г. и жени в киното (EWA BG).

„Златна роза“ е кинофестивал, провеждан във Варна от 1961 година.

Изданията му първоначално го определят като Фестивал на българския филм, но в течение на годините селекцията все по-често започва да приема само игрални филми – с име съответно Фестивал на българския игрален филм.

Организира се най-често с интервал от 2 години, понякога по-голям или по-малък. Традиционно се провежда през есента. Община Варна е сред организаторите заедно с Националния филмов център, Министерството на културата и други.