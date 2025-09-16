РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Арест за 72 часа очаква сина на прокурор Валентина Маджарова

наркооранжерия

Прокуратурата във Варна ще удължи до 72 часа ареста на сина на прокурора от Апелативната прокуратура в Бургас Валентина Маджарова.

Той беше арестуван след акция на антимафиоти от Бургас, след като е бил наблюдаван продължително време.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.

Предстои Районната прокуратура във Варна да поиска постоянен арест за задържания прокурорския син.

Както е известно, бургаското звено на ГДБОП вчера разби ферма за отглеждане на марихуана в село Драка, община Средец. Синът на Маджарова е спретнал оранжерия в двора на селска къща в странджанското село. 50 кг от произведеното е било приготвено за пласиране.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени