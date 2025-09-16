Арест за 72 часа очаква сина на прокурор Валентина Маджарова

Прокуратурата във Варна ще удължи до 72 часа ареста на сина на прокурора от Апелативната прокуратура в Бургас Валентина Маджарова.

Той беше арестуван след акция на антимафиоти от Бургас, след като е бил наблюдаван продължително време.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.

Предстои Районната прокуратура във Варна да поиска постоянен арест за задържания прокурорския син.

Както е известно, бургаското звено на ГДБОП вчера разби ферма за отглеждане на марихуана в село Драка, община Средец. Синът на Маджарова е спретнал оранжерия в двора на селска къща в странджанското село. 50 кг от произведеното е било приготвено за пласиране.