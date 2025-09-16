Враца и Монтана ще са домакини на срещи от информационната кампания за еврото

Информационни срещи с представители на местните власти, бизнеса и гражданите, посветени на въвеждането на еврото в България, ще се проведат днес и утре във Враца и Монтана.

На 16 септември, вторник, от 10 часа в Градската концертна зала на Враца и на 17 септември, сряда, от 10:30 часа в хотел „Житомир“ в Монтана ще бъде представена ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Срещите се провеждат с участието на ръководители и експерти от водещите институции в процеса –

Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт, както и партньорите ни от Икономическия и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и други.

Срещите, които са част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, ще се излъчват на живо на: evroto.bg :: На живо и на https://www.facebook.com/zaevrotobg?locale=bg_BG

Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 година започна от Бургас на 2 септември.