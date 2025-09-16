РЕГИСТРИРАЙ СЕ
САЩ възстановиха напълно безвизовия статут на Унгария

Съединените щати възстановиха пълното участие на Унгария в Програмата за безвизово пътуване, след като унгарското правителство предприе мерки за преодоляване на пропуските в сигурността. Решението беше обявено от американското посолство в Будапеща, предаде Ройтерс.

Ходът е сред първите конкретни стъпки към подобряване на двустранните отношения между Вашингтон и Будапеща, които бяха напрегнати през последните години. Възстановяването на статута позволява на унгарските граждани отново да пътуват в САЩ без виза за краткосрочни посещения.

Агенцията припомня, че унгарският премиер Виктор Орбан е дългогодишен политически съюзник на Доналд Тръмп, който след завръщането си в Белия дом демонстрира готовност за сближаване с Будапеща.

