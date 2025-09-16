По-строги санкции срещу родители, чиито деца не спазват вечерните часове

Родители и настойници, които не придружават децата си в заведения за хранене или развлечения след вечерните часове, предвидените в закона, ще бъдат глобявани с между 2000 и 5000 лева. При повторно нарушение санкцията може да достигне 10 хиляди лева. Това предвиждат промени в Закона за закрила на детето, предложени от временната парламентарна комисия като част от мерките срещу употребата и разпространението на райски газ.

Промените включват и сериозни наказания за притежанието и разпространението на диазотен оксид. В Наказателния кодекс се предлага до 5 години затвор и глоба до 5000 лева, а при големи количества или рецидив наказанието може да достигне осем години лишаване от свобода.

Докладът със законодателните предложения ще бъде внесен в Народното събрание още утре. Част от депутатите обаче изразиха съмнения дали санкциите за родителите са ефективна превенция, тъй като достъпът до райски газ в страната остава лесен и широко разпространен.