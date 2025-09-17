РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правителството ще определи членовете на Националния борд по водите

Министерският съвет ще проведе редовното си седмично заседание. Очаква се да бъдат определени членовете и ръководителят на новосъздадения Национален борд по водите, създаден след решение на парламента от 3 септември. Основната му задача е да координира действия с общините за преодоляване на водната криза и да предложи дългосрочни решения за страната.

Министрите ще разгледат още анализ за държавните публични предприятия и ще приемат програма за преобразуване на фирми, работещи по специални закони. Ще бъде актуализиран Националният план за търсене и спасяване при авиационни произшествия, както и условията за предоставяне на стипендии в държавните университети и научни организации.

Здравният министър Силви Кирилов ще представи за одобрение Национален план за скрининг на социално значимите заболявания и Национална стратегия за гериатрична грижа и активно остаряване, включваща мерки за тази и следващата година.

С постановление ще бъде създаден и регионален център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“.

