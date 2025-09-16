РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Ползите от силните прасци

По-големите прасци означават по-малка вероятност от падания и счупвания, по-добро управление на кръвната захар, по-добро кръвообращение и по-добра когнитивна функция.

Ето защо има смисъл да тренираме мускулите на прасците си в средна възраст и след това.

По-здраво сърце
Прасецът се състои от два основни мускула – гастрокнемиус и солеус (разположен под него). Солеусът често се нарича „второ сърце“ заради помпената си роля да връща обезкислородената кръв обратно към сърцето. Колкото по-силни са мускулите на долните крайници, толкова по-силен е този ефект и толкова по-добро е кръвообращението – а това влияе пряко на здравето на сърцето.

Не е изненада, че проучванията показват връзка между силните прасци и подобреното сърдечно-съдово здраве – включително по-ниско кръвно налягане и по-малък риск от сърдечна недостатъчност след инфаркт.

Здрав мозък
Може да изглежда странно, но силните прасци се свързват и с по-здрав мозък. Учените посочват като защитен фактор обиколка на прасеца поне 33 см за жени и 34 см за мъже. Защо? Самият мускул не подобрява директно мозъчната функция, но по-силните крака водят до по-добро кръвообращение, а повече кислородирана кръв в мозъка забавя когнитивния спад.

Освен това хората със силни прасци често ходят по-бързо или спортуват – а именно това е свързано с по-бавен когнитивен упадък.

Значи ли това, че силните прасци = здрав мозък? Не съвсем. Но силното тяло води до активен начин на живот, а активните хора са по-социални – а социалността ни поддържа млади във всяко отношение.

Превенция на падания
Силните прасци, в комбинация със здрави стъпала и мускули на подбедрицата, са ключови за баланса, стойката и стабилността. Колкото по-здрава е основата на стъпалото и долните крайници, толкова по-малко се натоварват коленете и тазобедрените стави.

Как да укрепим прасците

Мускулите на прасеца включват:

  • Гастрокнемиус – големият мускул, който оформя видимата част на прасеца, започва от бедрената кост зад коляното.
  • Солеус – по-дълбокият мускул под гастрокнемиуса, стига до ахилесовото сухожилие.

Те са отговорни за движения като ходене, бягане и скачане.

Силните прасци работят заедно с подбедрицата и стъпалата.

Съвременните обувки често не подпомагат силата на стъпалото. Затова е полезно упражненията за прасци (и въобще долна част на тялото) да се правят боси.

Най-добрите упражнения за прасци

1. Еднокракови подскоци

  • Застанете на един крак със сгънато коляно.
  • Оттласнете се от пръстите и скочете напред.
  • Каца се отново на същия крак с леко сгънато коляно.
  • 10–15 подскока на крак, 2–3 серии.

2. Напад със скок

  • Застанете в напад – единият крак отпред, другият отзад.
  • Спуснете тялото надолу, после избухнете нагоре със скок.
  • Мек приземяване и повторение.
  • 8 повторения на крак, 3 серии.

3. Повдигане на пръсти (calf raises)

  • Застанете с пръсти върху малка степенка, петите по-ниско.
  • Повдигнете тялото максимално нагоре на пръсти.
  • 20 повторения, 3 серии.
  • Постепенно добавете тежести или правете упражнението на един крак.

Силните прасци + силни стъпала = идеалната комбинация против стареене.

