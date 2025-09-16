Войната в Украйна ще приключи след вторични мита върху руския петрол

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт смята, че войната в Украйна може да приключи след два до три месеца. За да направи това, Европа трябва да въведе вторични мита за страните, купуващи руски петрол.

Според министъра, подобна стъпка „ще лиши Москва от източник на доходи“. „Гарантирам, че ако Европа въведе сериозни вторични мита за купувачите на руски петрол, конфликтът ще приключи след 60 или 90 дни“, каза Бесент в интервю за Ройтерс.

Министърът на финансите добави, че Съединените щати са готови да сътрудничат с европейските страни, за да проучат по-строги санкции срещу руски компании, включително „Роснефт“ и „ЛУКОЙЛ“. Обсъжда се и подготовка за „по-активно използване“ на замразени руски активи.

Financial Times съобщи, че администрацията на САЩ възнамерява да накара страните от Г-7 да въведат високи мита върху стоки от Китай и Индия в отговор на покупките им на руски петрол. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че е готов да наложи „сериозни санкции“ на Русия, ако всички страни от НАТО спрат да купуват руски петрол.