Microsoft предупреждава: Не използвайте Google Chrome на вашия компютър

Microsoft предупреждава потребителите на Windows, че най-популярният браузър в света – Google Chrome – не е препоръчителен. Компанията съветва вместо него да се използва Edge за „по-сигурно сърфиране“.

В нова реклама Microsoft сравнява двата браузъра и представя Edge като ясен победител. В таблицата на Microsoft Edge получава „синя отметка“ на всяка характеристика, докато Chrome е маркиран с „X“. Дори при наличието на линкове за изтегляне на Chrome, рекламата на Microsoft е първото, което потребителите виждат.

Въпреки усилията на Microsoft, Chrome продължава да доминира с над 70% от пазара на браузъри за компютри, спрямо 12% за Edge. Ако потребителите продължат с инсталацията на Chrome, се появява банер на Edge на сайта на Google като последен опит да ги убеди.

Единствената реална заплаха за Chrome идва от новите AI-браузъри, като Comet, Dia и Edge Copilot. Екипът по сигурността LayerX предупреждава, че те имат ниска успеваемост при блокиране на фишинг сайтове и създават нови рискове за кражба на данни.

Според LayerX Edge предлага най-добра защита срещу фишинг с точност 54%, докато Chrome е малко по-слаб. Данните показват, че маркетинговите твърдения на Microsoft за „по-сигурно сърфиране“ са повече реклама, отколкото реална защита. Реалната опасност сега идва от AI-браузърите.

