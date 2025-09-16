РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Неформален кръг, подкрепящ ПП-ДБ, се захвана да търси кандидат-президент

В последните няколко дни интересна гражданска инициатива с политическа насоченост започва да набира скорост. Нарича се „Форум за демократично действие“ и събира десетки професионалисти от различни области, които заявяват, че ще работят за „единството на демократичната общност“.

Групата за момента е активна само във „Фейсбук“ и се представя по следния начин: „Форум за демократично действие е неформален кръг от съмишленици и експерти от различни области, с различни убеждения, но защитаващи основните демократични ценности. Единството, за което се борим включва не само стабилна коалиция на ПП-ДБ, но и привличане на близки по убеждение партии и граждански организации (..) Първата ни задача ще бъде да помогнем на партиите от демократичния спектър (парламентарно представени или не), независимите гражданските сдружения и всички свободомислещи българи да се обединят около обща кандидатура за президент, избрана по ясен, демократичен начин. В името на форума ни ясно показваме какво възнамеряваме да правим. Няма да бъдат само думи. Време е за дела„.

Групата формулира и какъв трябва да бъде бъдещият кандидат за президент:

  • да представлява широка общност от привърженици на демокрацията;
  • да допринася за единството на нацията, както е записано в Конституцията;
  • кандидатът трябва да следва три основни приоритета: да защитава националните интереси, да подкрепя Украйна и сигурността на Европейския съюз, както и да бъде твърдо против корупцията и разграбването на държавата.

За момента във „Форум за демократично действие“ са представени 35 личности, готови да дадат „каквото е нужно за обединението на демократичната общност в България“. Това са:

  • журналистите Георги Лозанов, Бойко Станкушев и Веселин Стойнев;
  • политолозите Евгений Дайнов, Светослав Малинов и Даниел Смилов;
  • пиарите Любомир Аламанов и Арман Бабикян;
  • политиците Надежда Нейнски, Бойко Ноев, Тодор Тагарев и Велизар Шаламанов;
  • културологът Александър Кьосев;
  • гражданският активист Велислав Величков от „Инициатива Правосъдие за всеки“;
  • бившият дипломат Илиян Василев – бивш посланик в Москва;
  • бивш съдия в Европейския съд по правата на човека – Йонко Грозев, както и други публични фигури.
