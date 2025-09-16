Неформален кръг, подкрепящ ПП-ДБ, се захвана да търси кандидат-президент

В последните няколко дни интересна гражданска инициатива с политическа насоченост започва да набира скорост. Нарича се „Форум за демократично действие“ и събира десетки професионалисти от различни области, които заявяват, че ще работят за „единството на демократичната общност“.
Групата за момента е активна само във „Фейсбук“ и се представя по следния начин: „Форум за демократично действие е неформален кръг от съмишленици и експерти от различни области, с различни убеждения, но защитаващи основните демократични ценности. Единството, за което се борим включва не само стабилна коалиция на ПП-ДБ, но и привличане на близки по убеждение партии и граждански организации (..) Първата ни задача ще бъде да помогнем на партиите от демократичния спектър (парламентарно представени или не), независимите гражданските сдружения и всички свободомислещи българи да се обединят около обща кандидатура за президент, избрана по ясен, демократичен начин. В името на форума ни ясно показваме какво възнамеряваме да правим. Няма да бъдат само думи. Време е за дела„.
Групата формулира и какъв трябва да бъде бъдещият кандидат за президент:
- да представлява широка общност от привърженици на демокрацията;
- да допринася за единството на нацията, както е записано в Конституцията;
- кандидатът трябва да следва три основни приоритета: да защитава националните интереси, да подкрепя Украйна и сигурността на Европейския съюз, както и да бъде твърдо против корупцията и разграбването на държавата.
За момента във „Форум за демократично действие“ са представени 35 личности, готови да дадат „каквото е нужно за обединението на демократичната общност в България“. Това са:
- журналистите Георги Лозанов, Бойко Станкушев и Веселин Стойнев;
- политолозите Евгений Дайнов, Светослав Малинов и Даниел Смилов;
- пиарите Любомир Аламанов и Арман Бабикян;
- политиците Надежда Нейнски, Бойко Ноев, Тодор Тагарев и Велизар Шаламанов;
- културологът Александър Кьосев;
- гражданският активист Велислав Величков от „Инициатива Правосъдие за всеки“;
- бившият дипломат Илиян Василев – бивш посланик в Москва;
- бивш съдия в Европейския съд по правата на човека – Йонко Грозев, както и други публични фигури.