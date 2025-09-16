РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Адмирал Ефтимов обсъди с генерал-лейтенант Масиело създаването на щаб на многонационалната дивизия у нас

Адмирал Емил Ефтимов се срещна с командира на Сухопътните сили на Италия генерал-лейтенант Кармине Масиело, с когото обсъди предложението на България за създаването на щаб на многонационална дивизия у нас и възможностите й да се присъедини към усилията ни при неговото формиране.

Двамата дискутираха и въпроси за съвместното участие на двете държави в мисии и операции на НАТО, включително доброто взаимодействие в операцията KFOR в Косово, както и възможностите за съвместна подготовка на формирования от Сухопътните войски.

Италия е наш надежден съюзник и доверен партньор както в рамките на НАТО, така и в Европейския съюз. Изразявам своята признателност за последователната й подкрепа„, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, цитиран от Министерството на отбраната.

По думите на адмирал Ефтимов официалното посещение на генерал-лейтенант Масиело у нас допринася за задълбочаването на стратегическото партньорство между двете държави, укрепването на доверието между въоръжените сили и потвърждаването на значимата роля на България и Италия за сигурността и стабилността на Алианса в региона на Черно море и Западните Балкани. На срещата той е отбелязал и високия професионализъм и отдаденост на италианските военнослужещи.

Срещата е била с цел да се очертаят конкретни перспективи за развитието на двустранното сътрудничество и възможностите за предоставяне на личен състав за попълването на ключови длъжности в многонационални формирования.

