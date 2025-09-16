Полицията в Япония ще използва AI за превенция от терористични заплахи

Националната полицейска служба на Япония (NPA) планира да започне пилотен проект с AI помощник през следващата година. Изкуствения интелект ще служи за идентифициране на лица, които потенциално биха извършили терористични действия, като анализира техните публикации в социалните мрежи. И до момента полицията има процедури за следене на социалните мрежи.

Пример за това е случаят от юли миналата година, когато преди реч на премиера Кишида беше засечен пост с текст: „Ще го убия, ако дойде.“ Полицията реагира, издаде предупреждение и установи, че авторът е бил пиян.

По данни на NPA, само през месец преди изборите тази година са били засечени около 900 подобни поста. Проследяването и обработката на всички заплахи от хора би било изключително натоварващо, затова се очаква AI да облекчи част от работата.

Как ще работи AI системата

Идентификация на потенциални заплахи: AI ще открива публикации с насилствени заплахи или възхвала на тероризма.

Анализ на минали публикации: Системата ще проверява предишни постове на лицето, за да определи дали поведението е систематично или случайно.

Оценка на риска: AI ще изчислява стойност на риска за всяко лице, за да знаят полицаите кои случаи да приоритизират.

Разпознаване на жаргон: AI ще се обучава да открива както ясни термини като „bakudan“ (бомба), така и интернет жаргон като „56su“ (убий) или „4ne“ (умирай).

Въпреки потенциалната полза, системата предизвика и опасения сред обществото: „Добре дошли в цензурата.“ „Звучи ужасно дестопично.“ „Винаги ни наблюдават.“ „Чудесно, сега AI ни отнема свободата на изразяване.“ Много коментари изразяват страх от нарушаване на личното пространство и свобода на словото.

Цел на програмата NPA подчертава, че AI ще се фокусира само върху самостоятелни извършители, които нямат връзка с терористични организации. Типичен пример за това е случая със стрелеца Абе – действията му съвпадат с дефиницията за тероризъм, макар обществото да не го възприема като „терорист“.

Дали AI ще бъде ефективен при идентифицирането на потенциални терористи, остава да се види. Съществуват съмнения относно способността на системата да изготвя точни психологически профили, тъй като дори при по-прости задачи като филмови факти AI понякога допуска грешки.

AI помощникът на японската полиция е инструмент за анализ на социалните мрежи с цел превенция на насилие. Той има потенциал да облекчи работата на служителите и да увеличи ефективността на наблюдението, но същевременно поставя въпроси за личната свобода и точността на анализа.