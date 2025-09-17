Борисов обвини Радев, че се опитва да сплаши „Райнметал“, за да не инвестира у нас

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини държавния глава Румен Радев, че се опитва да подплаши „Райнметал“, за да не инвестира в България. Коментарът на герберския водач дойде в отговор на журналистически въпрос относно новината, че президентът ще сезира компетентните органи след сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот – най-голямото държавно военно предприятие в страната.

„От пет години ние от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментирам сигнала. Предполагам, вече е даден на службите, така че да го гледат. Иначе всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и от този партиен лидер, защото той не се държи като президент, а като партиен лидер, е да не стане, да подплаши инвеститорите, предполагам това е целта“, заяви Борисов от парламентарните кулоари.

„Банкеръ“ припомня, че след среща в президентството с ютюбъра Станислав Цанов и бивши служители на ВМЗ-Сопот, на която са обсъждани журналистически разследвания за нарушения и злоупотреби в завода, президентът Радев отправи критики към държавното предприятие. Това се случва няколко седмици след като германската компания „Райнметал“ обяви участие в строителството на два завода за барут и снаряди в България в сътрудничество с ВМЗ-Сопот. За привличането на ключовия инвеститор едновременно си приписаха заслуги и държавният глава Румен Радев, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Посещението на Цанов в президентството последва публикувано от него видео, в което анонимен работник от ВМЗ-Сопот говори за нарушения и „схеми“. В разговора чрез видеовръзка се включва и журналистката Диляна Гайтанджиева, която е авторка на спорни разследвания, които често подкрепят тезите на Кремъл за войната в Украйна.

Едно от твърденията на анонимния работник е, че синът на директорката на отдел „Човешки ресурси“ в завода, който живее в Германия, е изнасял вътрешна информация на „Райнметал“.

Маскираният казва още, че оръжията, произведеждани в българския завод, се препродават от фирми прекупвачи на цена в пъти по-висока от тази, за която са ги купили от производителя. Според него заради това България губи по-4-5 млрд. лв. годишно, вместо да печели от войната в Украйна.

Събеседникът на Цанов говори и за предполагаема корупция в завода, споменава хора с имена и прякори, намесва синдикатите, които оперират в дружеството. Твърди, че има нарушения, свързани с опасни за здравето условия на труд и дори със сексуално изнудване.