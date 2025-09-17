България и Чехия могат заедно да се възползват от европейско финансиране за отбрана, заяви Радев

Президентът Румен Радев заяви по време на форум в София, посветен на българо-чешкото сътрудничество в отбраната, че двете страни имат възможност да използват общото европейско финансиране в този сектор.

Президентът подчерта, че в условията на войната в Украйна и отслабващата архитектура на сигурността в Европа е необходимо държавите да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана.

По думите на Радев, САЩ все повече насочват вниманието си към Пасифика, а европейските държави трябва да развиват способности за противодействие на потенциални заплахи. Държавният глава изтъкна, че процесът на модернизация на Българската армия създава нови възможности за партньорство с чешки компании.