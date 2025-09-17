РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Полша отговаря на руско-беларуските маневри „Запад“ с учения „Железен защитник“

маневри „Железен защитник“/Полша/Доналд Туск/Patriot

Министър-председателят на Полша Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш наблюдаваха първата бойна стрелба със системата за противовъздушна отбрана Patriot, закупена от САЩ. Учението се проведе на полигон край град Устка като част от по-мащабните маневри „Железен защитник“. По думи на Туск те са пряк отговор на руско-беларуските маневри „Запад 2025“, които се проведоха от 12 до 16 септември.

Полският премиер подчерта, че в този „труден и критичен момент“ е важно светът да види колко добре са подготвени Полша и НАТО за потенциални заплахи. В ученията участват десетки хиляди войници, предадоха БТА и полската агенция ПАП.

Туск отбеляза, че те са изцяло отбранителни и са реакция на „агресивните маневри от другата страна на границата“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени