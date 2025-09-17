От „Възраждане“ настояха премиера Желязков да оттегли позицията си за българското малцинство в РСМ

Костадин Костадинов от „Възраждане“ изнесе декларация от името на парламентарната си група, в която призова премиерът Росен Желязков да оттегли позиция, публикувана на официалния сайт на Министерския съвет, в която се казва: „Непроменена остава позицията на България за Република Северна Македония – единственият път напред е пълното изпълнение на договореностите от Европейския консенсус от юли 2022 година, без възможност за тяхната ревизия, като специално се акцентира върху правата на българското малцинство“.

Костадинов бе категоричен, че в Република Северна Македония няма българско малцинство. Той поясни, че единственият, който говори за „българско малцинство“ е настоящият министър-председател на РСМ – Християн Мицкоски, който през последните няколко години се е опитал да въведе в международно обращение термин, който по думите на Костадинов никога не е съществувал.

Досега се е говорело за „българи“, за „българи в Македония“, за „българска общност“, за „български граждани“. Ето защо Костадинов поиска Желязков да премахне позицията си и да направи специално изявление по темата.

Припомняме, че условието РСМ да започне преговори за членство в Европейския съюз, поставено от Европейската комисия, е тя да промени Конституцията си, вписвайки българското малцинство в основния си закон. Това изискване е поставено по-рано и от България като условие за вдигане на ветото върху започването на преговорите на ЕС с Република Северна Македония.

Костадинов разкритикува и председателя на Народното събрание Наталия Киселова заради това, че е отказала да командирова в РСМ на посещение при местни български организации председателя на парламентарната комисия за българите зад граница Стоян Таслаков.

Депутатът от „Възраждане“ бил получил официална покана да гостува в Битоля на сдружението за „Македонско-Българско приятелство„. Киселова обаче му отговорила с отрицателна резолюция, като мотивът й бил, че в РСМ предстоят избори и поради тази причина има риск да стане скандал. Ето защо Таслаков бил посъветван да не ходи в РСМ, нещо, с което той не се съобразил.

Костадинов добави, че е факт, че предстоят местни избори в РСМ, но те са на 19 октомври, с втори тур на 2 ноември, като кампанията за тях започва на 19 септември и реално, когато Таслаков е бил в Битоля, процесът на регистрация на листите с кандидатите все още не бил започнал.

Наталия Киселова обясни на Костадинов, че Таслаков е чел в секретно деловодство какви са реално причините да не му бъде разписана командировката. Лидерът на „Възраждане“ обаче бе категоричен, че в тях нямало нищо друго освен аргумента – предстоят избори.