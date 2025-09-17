Денят по диагонал – 17 септември 2025 г.

Аргументите за свалянето на кабинета „Желязков“ – от „бедността се завръща“, до неспособност за справяне със завладяната държава
„Това не е просто вот на недоверие срещу завладяната държава и срещу срещу свинщините, които се случват в нашата държава – това че топ контрабандистите се разхождат на свобода, а невинни хора лежат по арестите – това е вот на недоверие за това, че бедността в България се завръща“, обяви Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ по време на обсъждането на петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“.
Германци сме, но се пофранкофончваме
Изненадващо, но по данни на германската Федерална статистическа служба над една четвърт от германските пенсионери разполагат с под 1000 евро месечно. Ръстът на пенсиите пък не надскача инфлацията. При тези цифри германските пенсионери се очертават като най-големите губещи от инфлацията. Последно пенсиите в Германия бяха увеличени през лятото на 2023 година. На другия полюс е Франция. Там пенсионерите получават повече, отколкото хората в работоспособна възраст.
Фон дер Лайен и европарламентът могат да се сблъскат заради парите за земеделие
Европейският парламент поиска по-голям самостоятелен бюджет за селското стопанство след 2027 г. и по-малко бюрокрация за земеделските стопани. Опасенията на мнозина евродепутати са, че необходимостта от огромни средства за въоръжаване на Стария континент ще ударят по ключови политики, като селското стопанство и социалните дейности. Те настояват производството на храна да остане приоритетно и да не се отклоняват пари от агропрограмите към други сектори. В Европейския съюз има 9 милиона ферми, а селскостопанската сфера осигурява над 8.7 милиона работни места.
Борисов обвини Радев, че се опитва да сплаши „Райнметал“, за да не инвестира у нас
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини държавния глава Румен Радев, че се опитва да подплаши „Райнметал“, за да не инвестира в България. Коментарът на водача на ГЕРБ дойде в отговор на журналистически въпрос относно новината, че президентът ще сезира компетентните органи след сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот – най-голямото държавно военно предприятие в страната.
Европа планира „стена от дронове“ срещу Русия с украинска технология
НАТО разчита на скъпа технология за прихващане на сравнително евтини дронове – очевидна слабост, от която Москва може да се възползва. За да запълни празнината, Брюксел насърчи столиците да използват фондове на ЕС и съвместно да закупуват системи, доказали се в Украйна.
Евгений Кънев: Паралелно и равностойно съществуват „три Българии“ – европейска, русофилска и келеперджийска (част 1)
В България електорално има три ясно обособени равностойни групи, с по около 700 хил. човека от населението: европейци, русофили и келепирджии. Икономиката също е разделена на три. Имаме бизнес, който произвежда за износ и се подкрепя от ПП-ДБ, имаме малък и среден бизнес, който в голямата си част има русофилско самосъзнание и гласува за „Възраждане“ и държавен и полудържавен сектор – строителство, енергетика, горива, – свързан с обществени поръчки и гравитиращ около ГЕРБ и „Новото начало“.