Денят по диагонал – 17 септември 2025 г.

„Това не е просто вот на недоверие срещу завладяната държава и срещу срещу свинщините, които се случват в нашата държава – това че топ контрабандистите се разхождат на свобода, а невинни хора лежат по арестите – това е вот на недоверие за това, че бедността в България се завръща“, обяви Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ по време на обсъждането на петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“.

Изненадващо, но по данни на германската Федерална статистическа служба над една четвърт от германските пенсионери разполагат с под 1000 евро месечно. Ръстът на пенсиите пък не надскача инфлацията. При тези цифри германските пенсионери се очертават като най-големите губещи от инфлацията. Последно пенсиите в Германия бяха увеличени през лятото на 2023 година. На другия полюс е Франция. Там пенсионерите получават повече, отколкото хората в работоспособна възраст.

Европейският парламент поиска по-голям самостоятелен бюджет за селското стопанство след 2027 г. и по-малко бюрокрация за земеделските стопани. Опасенията на мнозина евродепутати са, че необходимостта от огромни средства за въоръжаване на Стария континент ще ударят по ключови политики, като селското стопанство и социалните дейности. Те настояват производството на храна да остане приоритетно и да не се отклоняват пари от агропрограмите към други сектори. В Европейския съюз има 9 милиона ферми, а селскостопанската сфера осигурява над 8.7 милиона работни места.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини държавния глава Румен Радев, че се опитва да подплаши „Райнметал“, за да не инвестира в България. Коментарът на водача на ГЕРБ дойде в отговор на журналистически въпрос относно новината, че президентът ще сезира компетентните органи след сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот – най-голямото държавно военно предприятие в страната.

НАТО разчита на скъпа технология за прихващане на сравнително евтини дронове – очевидна слабост, от която Москва може да се възползва. За да запълни празнината, Брюксел насърчи столиците да използват фондове на ЕС и съвместно да закупуват системи, доказали се в Украйна.

В България електорално има три ясно обособени равностойни групи, с по около 700 хил. човека от населението: европейци, русофили и келепирджии. Икономиката също е разделена на три. Имаме бизнес, който произвежда за износ и се подкрепя от ПП-ДБ, имаме малък и среден бизнес, който в голямата си част има русофилско самосъзнание и гласува за „Възраждане“ и държавен и полудържавен сектор – строителство, енергетика, горива, – свързан с обществени поръчки и гравитиращ около ГЕРБ и „Новото начало“.