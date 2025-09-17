Изплатени са първите заплати в цифрови рубли

Руско министерство на финансите изплати заплати в цифрови рубли за първи път, според уебсайта на ведомството. Първото бюджетно плащане в новата форма е извършено на лице, заемащо държавна длъжност.

Експериментът за въвеждане на цифровата рубла в бюджетния процес се провежда с участието на руското Министерство на финансите и Банката на Русия.

Министерството подчерта, че преводите в цифрови рубли ще се извършват само със съгласието на получателите.

Министерството на финансите също така отбеляза, че от 1 януари 2026 г. физическите лица и организациите ще могат да откриват и използват сметки в цифрови рубли. Тези сметки ще се използват за прехвърляне на средства към бюджети на всички нива и за извършване на различни плащания от федералния бюджет.