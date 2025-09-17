Евгений Кънев: Паралелно и равностойно съществуват „три Българии“ – европейска, русофилска и келепирджийска (част 1)

Няма как да говориш за европейски ценности и да завладяваш институциите по руски модел, смята Евгений Кънев

В България електорално има три ясно обособени равностойни групи, с по около 700 хил. човека от населението: европейци, русофили и келепирджии. Икономиката също е разделена на три. Имаме бизнес, който произвежда за износ и се подкрепя от ПП-ДБ, имаме малък и среден бизнес, който в голямата си част има русофилско самосъзнание и гласува за „Възраждане“ и държавен и полудържавен сектор – строителство, енергетика, горива, – свързан с обществени поръчки и гравитиращ около ГЕРБ и „Новото начало“.

Преминаването на разградския областен управител от ГЕРБ в „Новото начало“ и оставането му на поста си показва ясно кой управлява държавата.

Няма как да говориш за европейски ценности и да завладяваш институциите по руски модел. Иванишвили в Грузия също тръгна да европеизира, а после свърна и сервира цялата си държава на Кремъл.

ГЕРБ няма идеологически профил, престоят във властта е смисълът на съществуването и на ГЕРБ, и на „Новото начало“. Затова и геополитически те привидно могат да бъдат със Запада, но да правят непрестанно услуги на Русия.

Още при „Борисов 1“ бях казал, че неговата външна политика се основава на принципа „Кажете какво искате и ме оставете да правя, каквото си знам“.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ икономистът Евгений Кънев, консултант по бизнес сделки.

Още от интервюто:

