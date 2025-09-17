Заместник-министър Филип Попов: МВР ще осигури полицейство присъствие на местата за обмяна на левове в евро

МВР ще осигури полицейско присъствие на местата, където ще има обмяна на големи парични суми от левове в евро. Това обяви по време на информационна среща за въвеждането на еврото в Монтана заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов, цитиран от БТА.

Той увери, че такова присъствие ще има и в малките населени места, където има пощенски станции и се обменя валута, като по план ежемесечно се провеждат мероприятия и разяснителни кампании сред уязвими групи от населението, допълни Попов.

По информация на заместник-министъра до момента са проведени 1840 разяснителни кампании и срещи в населени места и 976 работни срещи със служители в пощенски станции и банкови институции.

Проведени са и 3672 срещи с областни управители, кметове и кметски наместници в малки и големи селища на страната, като е създадена организация за обезпечаване на масови мероприятия, като до този момент те са били 67 на брой, отбеляза заместник-министър Попов.

Наблюдават се и 30 сайта, 20 страници в социални мрежи, където е възможно да се разпространява дезинформация и да осъществява търговия с евробанкноти, а от началото на годината са образувани 154 досъдебни производства по повод хакерски атаки и финансови измами в интернет, отчете още представителят на вътрешното министерство.