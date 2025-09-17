Преминаването към еврото е възможност за повишим конкурентоспособността на земеделието ни

„Преминаването към единната европейска валута е възможност да повишим конкурентоспособността на българското земеделие на европейския пазар“. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д–р Лозана Василева при откриването на работна среща за въвеждане на еврото в България, която се проведе в Монтана. Тя отбеляза, че членството на България в еврозоната носи редица предимства като финансова предвидимост, стабилни цени и по-бърз икономически растеж.

А с приемането на еврото България завършва последния етап от своята европейска интеграция. След членството ни в ЕС и присъединяването на страната ни към Шенген, влизането в еврозоната е естествено продължение на пътя ни към участие в най-важните политики на евросъюза.

Според д-р Василева, в сектор „Земеделие“ са налице всички предпоставки, процесът по въвеждане на еврото да премине гладко, навреме и без сътресения. Още повече, че от години българските земеделски стопани работят в евро среда, тъй като директните плащания и инвестиционните мерки по европейските програми в сектора се бюджетират именно в тази валута.

Заместник-министър Василева уточни, че и до момента размерът на бюджетите по приемите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. се посочват в лева и евро, а допустимите разходи и финансовата помощ се представят в левовата равностойност на определена сума в евро. А

от 1 януари 2026 г. всички суми ще бъдат посочвани единствено само в евро.

„Фермерите и преработвателите ще спечелят много от премахването на валутния риск и по-лесния достъп до кредити и пазари. Това означава повече инвестиции, по-модерно земеделие и повече доходи за хората в малките населени места“, заяви още д-р Василева. Преминаването към еврото ще намали транзакционните разходи за българските стопани, ще улесни достъпа им до финансиране от европейски банки и ще даде допълнителна сигурност при международна търговия.

По време на презентациите експерти от водещите институции в процеса по въвеждане на единната европейска валута представиха информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Заместник-министър Василева определи Монтанския регион като един от важните земеделски райони в страната с добрите аграрни традиции.

В събитието участваха и заместник-министърът на финансите Методи Методиев, заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов, кметът на община Монтана Златко Живков.