По време на вота на недоверие министър Митов обясни, че не е излъгал за шефа на МВР в Русе

По време на обсъжданията на вота на недоверие срещу правителството „Желязков“ министърът на вътрешните работи Даниел Митов обясни защо не са верни обвиненията, че е излъгал по време на пресконференцията в Русе по повод побоя над шефа на МВР в областния град – Николай Кожухаров.

По думите на Митов случаят в Русе е показателен за начина, по който се създават и раздуват фалшиви версии.

„Нито едно изречение от официалния брифинг в Русе на 4 септември не беше невярно или подвеждащо„, подчерта вътрешният министър. След това той припомни какво е казал и така потвърди, че стои зад думите си. Първото – че полицаят е лицето на държавността и че посегателство срещу него, е посегателство срещу държавата.

„И това е истина, валидна във всяка една демократична държава, във всеки един момент„, подчерта Митов.

На второ място той припомни, че е казал, че старши комисар Кожухаров в нощта на инцидента е изпълнявал служебния си дълг, както всеки полицай, и се е опитал да предотврати асоциално поведение, в резултат на което е пострадал и се намира в русенската болница с тежки травми.

„Тук лъжа има ли? Лъжа ли е това, че директорът на ОДМВР-Русе е с разкъсан бъбрек, със счупено ребро, с хематом в бъбрека и е изгубил над литър и половина кръв? Това ли е лъжа?“ – постави Митов реторичен въпрос.

След това той цитира лидера на „Има такъв народ“ – Слави Трифонов, който постави въпроса нима Кожухаров сам си е разкъсал бъбрека.

На трето място Даниел Митов призна, че се е опитал да насочи политическото внимание към причините, които водят до подобно асоциално поведение – до агресия и до опити за саморазправа.

Той добави, че това е неговата задача като политик и че той, като министър, не е фигура, която само констатира инциденти, а трябва да насочва и вниманието на обществото, включително и на опозицията, към проблеми, които рушат тъканта на общността.

„Посочих, че разрушителното говорене и непрекъснатото повтаряне на мантри като „завладяна държава„, „мека диктатура„, „разрушени институции“ създава среда, в която някои граждани се самоубеждават, че могат да прекрачват правилата на общото живеене и да не се съобразяват нито с институции, нито с околните.

Вътрешният министър се учуди, че това толкова много е възпалило опозицията. Той добави, че когато на опозицията й се зададе въпроса: „Къде е излъгал министърът?“, следва или мрънкане, или някакъв епизод на агресивни вербални изблици като на Манол Пейков от ПП-ДБ, който малко преди това се изказа изключително емоционално от трибуната.

Даниел Митов добави и че след въпросната пресконференция не е излизала никаква друга официална информация от страна на МВР, защото се води досъдебно производство. Ето защо и всички твърдения, че МВР излизало с различни версии, не отговаря на истината.

„Аз съм наясно, че ви трябваше някакъв катализатор, който да изостри говоренето преди този нелеп вот на недоверие, на който едва сглобихте мотивите с ChatGPT.

А цялата истина с всичките й детайли ще стане ясна в съдебния процес, който вече тече. Достатъчно показателно е, че четиримата, въвлечени в този инцидент, са оставени от съда под арест или надзор – макар и домашен, предвид възрастта им“, увери опозицията вътрешният министър.

Веднага след това Асен Василев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ взе думата за изказване, в което даде конкретни примери за това къде според него вътрешният министър е излъгал.

Той започна с това, че първо, въпросният гражданин – Николай Кожухаров не е бил в униформа и не се е легитимирал като полицейски служител.

На второ място Василев обвини Митов, че е излъгал, обявявайки, че младежите първи ударили полицейския служител.

На трето място председателят на „Продължаваме промяната“ обяви, че не отговаря на истината твърдението, че шефът на МВР ходел на фитнес в 5.00 часа сутринта.

Четвъртата лъжа била, че на мястото, където станал инцидентът, имало ограничение на скоростта от 30 км в час.

Освен това пропуснахте да споменете, че на място са пристигнали две патрулки и линейка, но по-късно те били отпратени и това нещо не било регистрирано в полицейската сводка, добави още Асен Василев.

Даниел Митов отговори на упреците му с думите, че в действителност той никога не е говорил за фитнес и че за да бъде обвиняван в каквото и да било, първо критикуващите го трябва да изгледат видеозаписа от пресконференцията в Русе.