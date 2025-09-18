Атанасов заяви, че блокадата има за цел да се покаже на обществото кой всъщност управлява държавата

Председателят на „Демократи за силна България“ и съпредседател на „Демократична България“ Атанас Атанасов коментира, че блокадата на парламента се прави с цел да се даде знак на обществото за това кой управлява държавата.

По-рано тази сутрин депутати от „Продължаваме промяната“ блокираха служебния паркинг на парламента с коли, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и „Ново начало“ – Бойко Борисов и Делян Пеевски. Акцията е в подкрепа на задържаните Благомир Коцев, кмет на Варна, и Никола Барбутов, заместник-кмет на София.

Депутатът от „Демократична България“ Йордан Иванов пък обяви, че започва мащабна проверка на Националната програма за финансиране на общински проекти след десетки сигнали от кметове, че плащанията се бавят за някои общини в полза на други.

Иванов посочи, че многократните въпроси към политическия кабинет на министъра за критериите на плащанията остават без отговор. Според него програмата се използва за политически натиск върху избрани кметове, затова е поискана подробна информация, за да се докаже, че някои общини са фаворизирани и се упражнява политическо влияние.