Световни лидери се събират в Ню Йорк за 80-тото Общо събрание на ООН

Световни лидери се събират в Ню Йорк следващата седмица за 80-тото Общо събрание на ООН, което ще бъде доминирано от завръщането на американския президент Доналд Тръмп на трибуната, войните в Газа и Украйна, нарастващото признаване на палестинската държавност от Запада и ядреното напрежение с Иран, съобщи Ройтерс.

„Събираме се в смутни – дори неизследвани – води“, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш преди събирането на близо 150 държавни и правителствени ръководители. „Геополитическите раздели се разширяват. Конфликтите бушуват. Безнаказаността ескалира. Нашата планета прегрява, а международното сътрудничество е подложено на натиск, какъвто не сме виждали през живота си“, каза той.

Антонио Гутериш

Любопитно ще бъде завръщането на стопанина на Белия дом, след като той спря участието на страната си в Съвета на ООН по правата на човека и обяви планове за отказ от Парижкото споразумение за климата и Световната здравна организация. Да не забравяме и позицията му за съкращаване на финансирането на САЩ за ООН.

Лидерите се събират, докато войната в ивицата Газа наближава своята втора година. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху ще се обърне към Общото събрание в петък. По думите на посланика на Израел в ООН Дани Данон ще бъде напомнено на света, че „тази война няма да приключи, докато заложниците остават в Газа“.

Преди започването на речите ще има среща на върха, организирана от Франция и Саудитска Арабия, като целта е взимането на решение за признаването на палестинска държава. Австралия, Белгия, Великобритания, Канада и Франция вече се ангажираха официално да признаят Палестина.

Друг ключов конфликт в дневния ред на ООН, по който не се очаква голям напредък, е войната в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски и руският външен министър Сергей Лавров ще се обърнат към Общото събрание, докато руският президент Владимир Путин традиционно няма да присъства.

В Ню Йорк ще се проведат и дипломатически разговори в последната минута относно иранската ядрена програма, като Техеран се стреми да избегне връщането на санкциите на Съвета за сигурност. Очаква се президентът на Иран Масуд Пезешкиан и външният министър Абас Аракчи да присъстват на срещите.