Световни лидери се събират в Ню Йорк за 80-тото Общо събрание на ООН

Световни лидери се събират в Ню Йорк следващата седмица за 80-тото Общо събрание на ООН, което ще бъде доминирано от завръщането на американския президент Доналд Тръмп на трибуната, войните в Газа и Украйна, нарастващото признаване на палестинската държавност от Запада и ядреното напрежение с Иран, съобщи Ройтерс.
„Събираме се в смутни – дори неизследвани – води“, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш преди събирането на близо 150 държавни и правителствени ръководители. „Геополитическите раздели се разширяват. Конфликтите бушуват. Безнаказаността ескалира. Нашата планета прегрява, а международното сътрудничество е подложено на натиск, какъвто не сме виждали през живота си“, каза той.
Любопитно ще бъде завръщането на стопанина на Белия дом, след като той спря участието на страната си в Съвета на ООН по правата на човека и обяви планове за отказ от Парижкото споразумение за климата и Световната здравна организация. Да не забравяме и позицията му за съкращаване на финансирането на САЩ за ООН.
Лидерите се събират, докато войната в ивицата Газа наближава своята втора година. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху ще се обърне към Общото събрание в петък. По думите на посланика на Израел в ООН Дани Данон ще бъде напомнено на света, че „тази война няма да приключи, докато заложниците остават в Газа“.
Преди започването на речите ще има среща на върха, организирана от Франция и Саудитска Арабия, като целта е взимането на решение за признаването на палестинска държава. Австралия, Белгия, Великобритания, Канада и Франция вече се ангажираха официално да признаят Палестина.
Друг ключов конфликт в дневния ред на ООН, по който не се очаква голям напредък, е войната в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски и руският външен министър Сергей Лавров ще се обърнат към Общото събрание, докато руският президент Владимир Путин традиционно няма да присъства.
В Ню Йорк ще се проведат и дипломатически разговори в последната минута относно иранската ядрена програма, като Техеран се стреми да избегне връщането на санкциите на Съвета за сигурност. Очаква се президентът на Иран Масуд Пезешкиан и външният министър Абас Аракчи да присъстват на срещите.