Ballantine’s True Music Icons отдава почит на Gorillaz и Kiss с нови лимитирани бутилки

Chivas Brothers разширява своята серия Ballantine’s True Music Icons с две нови лимитирани бутилки уиски, отдаващи почит на английската поп група Gorillaz и американската рок банда Kiss. Серията True Music Icons е ежегодна инициатива на Ballantine’s, която чества артисти и банди, оставили траен отпечатък върху музикалната култура. Сред предишните издания са почит към легенди като Elton John, John Lennon, AC/DC и Queen.

Пол-Андре Вашерон, глобален маркетинг директор на Ballantine’s в Chivas Brothers, коментира: „Серията True Music Icons предлага на феновете уникален начин да почетат любимите си артисти, като признае тяхното влияние и добави нещо специално към колекцията им.“

Gorillaz

Първото издание за 2025 г. отдава почит на Gorillaz, определяни като „една от първите и визуално емблематични банди в съвременната музика“. Създадена от музиканта Деймън Албърн и художника Джейми Хюлет, групата е известна със своя жанрово смесен звук, музикални и визуални иновации, включително четирите дигитални членове: Murdoc Niccals, 2D, Russel Hobbs и Noodle. Лимитираната бутилка отбелязва 25 години културно влияние на бандата и включва както никога досега невиждано илюстративно изображение.

Kiss

Второто издание за 2025 г. отдава почит на американската рок банда Kiss, известна с „експлозивния си стил“ и черно-бял грим. Лимитираната бутилка включва визуални елементи, вдъхновени от обложката на албума Destroyer, преработена върху бутилка Ballantine’s Finest. Дизайнът е театрален, ясно представя Kiss и отдава почит на ключов момент в наследството на групата и рок историята.

Изданието лимитирани бутилки излиза преди вълнуващия сезон на бандата с турнето Kiss Kruise: Landlocked In Vegas, което ще отбележи 50-ата годишнина на фен клуба Kiss Army.

Двете нови лимитирани бутилки от серията Ballantine’s True Music Icons ще бъдат достъпни на избрани пазари по света от октомври 2025 година.