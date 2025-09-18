РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Народното събрание разшири достъпа на чуждестранни туристически доставчици до българския пазар

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за туризма, с които се изпълнява препоръка на Инвестиционния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за недискриминация на туристически доставчици. Измененията целят привеждане на българското законодателство в съответствие с Кодексите за либерализация на организацията.

С новите правила се изравняват изискванията към чуждестранни туроператори, агенти, хотелиери, ресторантьори, ски училища и доставчици на СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги от държави членки на ОИСР извън Европейския съюз с тези към българските фирми. Същото важи и за професиите „екскурзовод“, „планински водач“ и „ски учител“.

По този начин се разширява кръгът от лица, които могат да извършват туристически дейности у нас, като достъп до пазара получават и доставчици от страни членки на ОИСР извън ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария. Целта е да се гарантира равнопоставеност и да се избегне неравноправно третиране.

