Евгений Кънев: Ако и Йотова, и Костадинов се кандидатират за президент, никой от тях няма да стигне до балотаж (част 2)

500 хил. гласа ще са необходими за участие в балотажа на президентските избори – казвам го на свободомислещите българи, посочва Евгений Кънев

Вътрешна сделка между властите у нас има единствено относно запазването на руския интерес – спомнете си „Боташ“, вижте Малинов, наблюдавайте СЕМ. Руското влияние у нас винаги е минавало по три линии – енергетика, силови структури и медии.

Играта на Пеевски и Борисов е много проста: да смачкат ПП-ДБ в очите на САЩ и ЕС, и Радев в очите на Кремъл – кой да представлява руските интереси в България. За да оцелеят у нас, те искат да контролират външните интереси в България.

На президентските избори русофилският вот най-вероятно ще има двама кандидати – Костадинов и Йотова и по тази причина трудно някой от тях ще отиде на балотаж. Русофилите ще стигнат до балотаж, само ако отвън, разбирай Москва, дойде заповед кандидатът им да е един. За справка давам Румъния.

Келепирджийската част най-лесно ще изпрати кандидат на балотажа, но едва ли ще спечели изборите, защото трябва да представи човек, който едновременно да е приемлив за Европа, полезен за вътрешната корупция и същевременно да не дразни Русия. Кандидатът на ГЕРБ и „Новото начало“ ще бъде обявен в последния възможен момент. Дотогава ще бъдат пускани „фишинг“ кандидатури.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ икономистът Евгений Кънев, консултант по бизнес сделки.

