„Продължаваме промяната“ принуди Пеевски да ходи пеш до парламента

Тази сутрин десетки полицаи, линейка от болница „Лозенец“ и бели автобуси бяха мобилизирани, за да може лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски да влезе в парламента. Рано тази сутрин „Продължаваме промяната“ блокира служебните входове на Народното събрание, които обичайно използва Пеевски, в знак на протест срещу ареста на варненския кмет Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

СДВР пък блокира движението по бул. „Дондуков“ с бял автобус, като на място имаше и няколко маскирани униформени на мотоциклети. Цивилни не бяха допускани около сградата на стария Партиен дом, която бе буквално обсадена.

Междувременно видеоматериал на „Продължаваме промяната“ показа бащата на Кирил Петков, Петко Петков, в спор с полицаите пред входа на Пеевски, опитвайки се да попречи на разчистването на пътя за водача на „Ново начало“ и депутатите му.

Към 9.00 ч. Пеевски, охраняван плътно от депутати от партията му и от бодигардове, влезе пеш през служебния вход, като му се наложи да върви няколко метра по тротоара на „Дондуков“. Видимо разгневен, той се разминаваше с депутатите от „Продължаваме промяната“, към които отправи яростни реплики: „Разберете, ще има държава с главно „Д“, колеги! Приключихте“. След това Асен Василев каза, че са много доволни, че Пеевски е извървял макар и само няколко метра пеш и „така може да разбере за проблемите на хората“.

Същевременно в пленарната зала едва бе събран кворум поради отсъствието на депутатите от „Ново начало“ и отказа на „Възраждане“ да се регистрират в началото на заседанието.

След като едва беше събран кворум, лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обвини „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Величие“ и „Морал, единство, чест“, че подкрепят „Ново начало“, които внесоха законопроект за промени в Закона за НСО. Йордан Иванов от обединението пък отговори, че вниманието трябва да се насочи към предстоящия вот на недоверие.