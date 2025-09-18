РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Борисов се оплака, че го болят коленете, не можел да идва пеша до парламента

Всичко, свързано с МВР, се политизира. Без правителство няма еврозона и бюджет, заяви Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента, че всеки ден изминавал 40 километра от Банкя до парламента и обратно. „Как да ходя пеша?“, попита той по повод блокадата на ПП-ДБ на Народното събрание по-рано днес. И добави, че го болели коленете. „Аз, за разлика от тях, имам семейство, имам внуци. Те ме чакат да вечеряме вкъщи. Аз не ходя на ресторанти от десетилетия, не ходя да се шляя по улицата“, коментира депутатът.

„Продължаваме промяната“ принуди Пеевски да ходи пеш до парламента, сблъсък между лидера на „Ново начало“ и Асен Василев

Борисов определи блокадата като „последен опит да спрат еврото“. Той подчерта, че ГЕРБ е направил компромис, за да има правителство и стабилност, и предупреди, че без редовен кабинет няма бюджет и членство в еврозоната.

Борисов каза още, че от години всичко, свързано с МВР, се политизира и се използва за оправдание от партиите. Изказването му дойде след като депутатите почетоха с минута мълчание паметта на полицай, починал по време на дежурство край сградата на парламента – жест, предизвикал политически спор между ДПС–Ново начало и ПП–ДБ.

Лидерът на ГЕРБ изтъкна заслугите на партията по теми като Шенген, банковия съюз и недопускането на нелегална миграция. По повод предстоящия вот на недоверие отбеляза, че няма да гласува, защото опозицията е активна само „за да я забележат“.

Борисов коментира и теми като новите правила за избор на ръководители на служби за сигурност, държавните инвестиции, както и отношенията си с президента Румен Радев, като иронично благодари за привличането на инвеститори.

