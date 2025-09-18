РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

От Асоциацията на прокурорите в България с остра позиция по делото „Коцев“

Асоциация на прокурорите

От Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България излязоха с остра позиция във връзка с делото, което се води срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Критикуват се политиците, които се застъпват за него с доводи, подкопаващи доверието в съдебната власт,и се правят обидни внушения с цел оказване на натиск.

Асоциацията на прокурорите в България заявява категорична нетърпимост към целенасочения натиск, който превърна съдебния процес по делото „Коцев“ в поле за политически сблъсък и доведе до самоотвод на съдебния състав. Това е тревожен сигнал, че границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината„, пишат от прокурорската организация.

Представителите на държавното обвинение изразяват солидарност със съдиите, които са си направили самоотвод, за да предотвратят всякакво съмнение в безпристрастността на процеса: „Заставаме зад колегите прокурори, които изпълняват задълженията си при засилен публичен натиск. Асоциацията на прокурорите ще реагира публично на всеки опит за сплашване или дискредитация на магистрати, а когато е необходимо ще сезира компетентните органи„.

Правата на защитата се отстояват в съдебната зала с процесуални средства, а не чрез публични кампании, натиск и обидни внушения, отбелязват от Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите.

Според тях „Опитите да се приписва произвол или да се подменя съдебният дебат с медийни постановки са неприемливи. Напомняме, че натискът и заплахите към магистрати не са „мнение“ – те са посегателство срещу конституционния ред„.

От прокурорската организация призовават политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите; професионалните общности да отстояват етичните стандарти в публичното слово, а медиите да се придържат към оповестяването на проверими факти, а не към сензационни внушения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени