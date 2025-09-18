От Асоциацията на прокурорите в България с остра позиция по делото „Коцев“

От Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България излязоха с остра позиция във връзка с делото, което се води срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Критикуват се политиците, които се застъпват за него с доводи, подкопаващи доверието в съдебната власт,и се правят обидни внушения с цел оказване на натиск.

„Асоциацията на прокурорите в България заявява категорична нетърпимост към целенасочения натиск, който превърна съдебния процес по делото „Коцев“ в поле за политически сблъсък и доведе до самоотвод на съдебния състав. Това е тревожен сигнал, че границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината„, пишат от прокурорската организация.

Представителите на държавното обвинение изразяват солидарност със съдиите, които са си направили самоотвод, за да предотвратят всякакво съмнение в безпристрастността на процеса: „Заставаме зад колегите прокурори, които изпълняват задълженията си при засилен публичен натиск. Асоциацията на прокурорите ще реагира публично на всеки опит за сплашване или дискредитация на магистрати, а когато е необходимо ще сезира компетентните органи„.

Правата на защитата се отстояват в съдебната зала с процесуални средства, а не чрез публични кампании, натиск и обидни внушения, отбелязват от Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите.

Според тях „Опитите да се приписва произвол или да се подменя съдебният дебат с медийни постановки са неприемливи. Напомняме, че натискът и заплахите към магистрати не са „мнение“ – те са посегателство срещу конституционния ред„.

От прокурорската организация призовават политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите; професионалните общности да отстояват етичните стандарти в публичното слово, а медиите да се придържат към оповестяването на проверими факти, а не към сензационни внушения.