От Здравната каса предупреждават за измамни есемеси от тяхно име

Продължават опитите за измама с есемеси от името на Националната здравноосигурителна каса, предупредиха от пресслужбата й.

От НЗОК предупреждават, че става въпрос за пиратски съобщения, при които обикновено от потребителя се изисква конкретно действие, задействащо кибератака към неговото устройство.

От Здравната каса уточняват, че те не пращат съобщения на гражданите със съдържание за дължими суми или суми за възстановяване, както и съобщения, отнасящи се до техния здравноосигурителен статус и друга персонална информация.

Единствено от Здравната каса уведомяват пациентите чрез съобщения, свързани със статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарства, заплащани от НЗОК или от районната здравноосигурителна каса.

Друг тип съобщения, които изпращат от НЗОК, са за издадените от Лекарската консултативна комисия протоколи и заявления за отпускане на помощни средства, както и за издадените от Здравната каса одобрения на заявления, постъпили с подобно искане.

Ако получите съобщение със съмнително съдържание, може да подадете сигнал до НЗОК чрез телефон 0800 14 800, както и да сигнализират органите на Министерството на вътрешните работи.

През август от НЗОК съобщиха, че зачестяват сигналите от граждани за получаване на фалшиви електронни писма, изпратени от името на институцията.