Умуват върху таксите за личния фалит

Съдиите да предложат на правосъдното министерство размерите на държавните такси по нововъведената процедура за личен фалит реши Пленумът на Висшия съдебен съвет. Съгласуването е по искане на ведомството, което трябва да предложи съответната тарифа за утвърждаване от Министерския съвет. Покани за предложения ще бъдат изпратени на председателите на окръжните и апелативните съдилища, както и на Върховния касационен съд.

Новият Закон за несъстоятелност на физическите лица налага и доработка на информационните системи на съдебната власт. Той влезе в сила през юли, но молби за за обявяване в несъстоятелност ще може да се подават след въвеждане в експлоатация на нов модул в Регистъра по несъстоятелност, срокът за което е 9 месеца. В тази връзка се чуват и гласове за удължаването му заради очаквания наплив от молби за личен фалит в районните съдилища.

Съдиите ще бъдат питани и за промените в Кодекса на труда, с които отпадна трудовата книжка и беше въведен електронен трудов запис. Причината е несъгласието на някои от тях с включването им в регистъра на заетостта, поддържан от НАП, чрез който с електронен трудов запис ще се подава информация за всички настъпили промени в трудовите правоотношения. Ако надделее мнението, че магистратите не попадат в обхвата на промените, трябва да предложат конкретен официален удостоверителен документ, който да замести трудовата книжка и да служи за удостоверяване на трудовия и юридическия им стаж, както и на други служебни обстоятелства.