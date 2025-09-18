„Заплашени сме да осъмнем в една ужким мека, но реална диктатура“, предупредиха на протеста на „Правосъдие за всеки“

„Всички заедно сме под заплахата да осъмнем в една ужким мека, но реална диктатура. Положението е сериозно, защото всеки може да бъде на мястото на Благомир Коцев„, обяви поетът Манол Глишев по време на протеста на „Правосъдие за всеки“, провел се пред Съдебната палата в София. Той се обърна към множеството с думите, че има нужда да се блокира редовно и в работно време и Партийния дом, в който заседава „антинародното събрание“, и Съдебната палата. Призова да се подкрепят и протеста на БОЕЦ на 25 септември, и инициативите на „Продължаваме промяната“.

Адвокат Велислав Величков взе повод от днешното изказване на Делян Пеевски, в което той обяви, че ще е гарант на държавата, за да зачете реч на Бенито Мусолини и да направи сравнение между двамата. По случая с Благо Коцев, Величков коментира, че той плаща цената за диктатурата, която е в момента. По повод някои плакати – знак – със зачеркната буква „Д“ адвокатът коментира, че това е забранителен знак, който означава, че Делян Пеевски не трябва да има нищо общо с държавата, за да не я унищожи.

„Днес чух някаква ужасна мечта на Пеевски – за държава с главно „Д“ – държава с главно „Д“ по Пеевски е диктатура. „Д“ е деребей и „Д“ е дебелак. Не сме готови да имаме държава с главно „Д“, имаме си България с главно „Б“, обяви Кирил Петков пред събралото се множество.

След това Петков разказа как днес 20 човека с 15 коли блокирали парламента и направили това, което трябвало отдавна да се направи – Пеевски да ходи пеша като нормален народен представител.

„И какъв е урокът от днешния ден? Ако всички свободни българи излязат и всеки измисли неговия оригинален начин да покаже на тези хора, че не притежават държавата, България ще бъде различна„, подчерта Кирил Петков и прикани всеки един от протестиращите да помисли какво може да направи, „за да няма държава с главно „Д“, да няма деребеи и дебелаци„.

Народният представител от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Божидар Божанов призова множеството за минута мълчание в памет на починалия по-рано днес полицай. След това той разказа как днес в парламента смъртта му е била използвана гнусно и брутално от „лейтенантите на Пеевски“. Причината – те не могат да понасят свободните хора.

„Пеевски не понася протеста, защото той не му позволи да бъде шеф на ДАНС преди 12 години, но днес законите за службите отново се променят, така че да се заобиколи подписа на президента и Пеевски другата седмица да си назначи новия шеф на ДАНС, отбеляза Божидар Божанов.

„За да спре завладяването на държавата, за да няма репресии и злоупотреба с процесуалните права, единственият начин е демокрацията

– вашето гласуване – гласуването на вашите близки, приятели, роднини и опоненти дори.

Те трябва да излязат и да гласуват, за да може гласовете на завладяната държава да са много по-малко. Няма друго решение – решението сте вие„, подчерта Божидар Божанов.

По-късно думата бе дадена на брата на починалия полицай, който е кмет на Бистрица. Той благодари на колегите му, които веднага са му помогнали, след като се почувствал зле, и са го придружили до „Пирогов“. Той разказа, че полицаите са направили всичко, което е трябвало. И линейката дошла бързо и за 2 минути стигнали до болницата и докторите направили всичко възможно, но сърцето на брат му не издържало.

Мъжът добави и че със смъртта на брат му се правят манипулации – нещо, което е неприятно и гнусно. След това той разказа как на 11 юли в Бистрица дошли някакви двама души с черни маски и питали къде е кметът.

„Не успяха да ме намерят и аз не успях да ги намеря. Но се търсим – дано да се намерим. Да видим кой какво иска. За съжаление кметът на Огняново, който също искаше да защити обществения интерес – да няма кражби – пострада. Трябва да сме заедно и да се изправим срещу всяка несправедвилост, защото утре може да сте вие или който и да е. Нека да бъдем заедно„, призова кметът на Бистрица, подчертавайки, че България е с главно „Б“.

Адвокатът на варненския кмет Ина Лулчева коментира вчерашния отвод на съдебния състав по делото срещу Коцев и по-скоро неговата цел – той да има смразяващ ефект – адвокатите и медиите да не говорят по случая.

„Ние ще продължим да обсъждаме съдебните актове, защото правосъдието не може да се осъществява на тъмно. Надявам се, че вие ще продължите да се интересувате“, заяви адвокат Лулчева.

„Години наред съм била привърженик на това, че трябва да има нормативни гаранции за независимостта на съда.

Но вчера и днес си поставих въпроса какво ще правим, когато съдиите нямат вътрешна независимост?

Когато не се чувстват свободни и се страхуват от това, което хората говорят. Срещу това няма спасение„, предупреди адвокат Лулчева.

„Ако тук няма правосъдие, без значение дали си богат или беден, бял или черен, всички страдаме. И на всички ще се случи това, което им се случва на кмета на Варна – Благомир Коцев и на заместник-кмета на София – Никола Барбутов. Затова и на предишния протест имаше няколко кмета“, припомни адвокат Петромир Кънчев от „Правосъдие за всеки“.

Той разказа как днес бил цял ден в сградата на Съдебната палата и слушал мерките на заместник-кмета Никола Барбутов и от пледоарията на защитата станало ясно, че има явни доказателства за нарушени международни норми, български закони и абсолютно бездействие на прокуратурата с подкрепата на българския съд. Въпреки това обаче той бил оставен в ареста.

Адвокат Емил Георгиев от „Правосъдие за всеки“ разказа, че е хванал днес заключителната част от гледането на мерките на заместник-кмета Никола Барбутов и на бизнесмена Петър Рафаилов (по-късно освободен срещу гаранция от 10 000 лева) при произнасянето на съда.

„Всички, които ходят по работа в съда, знаят, че акустиката в залите е ужасна и че почти нищо не се чува. Заради това и съдиите, и страните по делата винаги са призовавани да говорят малко по-високо и по-ясно, за да се чува и да може да се води протокол. Дали беше продиктувано от вътрешното усещане на председателя на съдебния състав, дали заради нещо друго, но аз по-мънкащ съд не бях виждал и не бях чувал„, призна адвокат Георгиев.

Накрая адвокат Велислав Величков призова множеството във вторник – 23 септември – да се опита да отиде на ул. „Черковна“ № 90, където някога се помещаваше бившият Специализиран съд. Там, от 10 часа новоопределеният състав на Апелативния съд ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев.