От „Възраждане“ обясниха в декларация кога има присъствие на МВР по улиците

„Възраждане“ излезе с декларация от парламентарната трибуна във връзка с полицейското присъствие около сградата на Народното събрание.

Костадин Костадинов разясни кога МВР присъства по улиците на България. По думите му това било само в два случая – когато трябва да дебне в храстите, за да глобява водачи и да им вземе книжката, защото продъненият български бюджет в момента не може да се пълни по друг начин, или когато има протести.

Костадинов добави, че всички входове към парламента са блокирани, като по думите му полицаите спирали всеки, който минавал покрай сградата на Народното събрание, защото били уплашени.

Мутрите в момента на ГЕРБ и на ДПС в буквалния смисъл на думата треперят от страх. Протестът на „Възраждане“ е обявен за 14.00 часа, но полицаите още от 6.30 часа сутринта били завардили постъпите към парламента. Като не вие страх, защо сте извикали ченгетата отвън? – обвърза Костадинов полицейското присъствие с насрочената за по-късно днес акция на „Възраждане“.