Кийр Стармър и Доналд Тръмп подписаха „Споразумение за технологично благосъстояние“

След ден на кралски церемонии и тържества, американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Кийр Стармър подписаха ново технологично споразумение между Съединените щати и Великобритания, с което британското правителство се надява да покаже, че трансатлантическата връзка между съюзниците остава силна въпреки различията.

Великобритания обяви, че американски компании са обещали инвестиции за 150 милиарда паунда (204 милиарда долара) в Обединеното кралство, включително 90 милиарда паунда (122 милиарда долара) от инвестиционната фирма Blackstone през следващото десетилетие. Инвестиции ще потекат и в обратна посока, включително почти 30 милиарда долара от фармацевтичната компания GSK в САЩ.

Никой друг президент на САЩ или световен лидер никога не е имал честта на второ държавно посещение на Острова.

Тръмп се пошегува с министъра на финансите Скот Бесент и министъра на търговията Хауърд Лутник, докато подписваше американско-британското технологично споразумение заедно с Кийр Стармър: „Трябва ли да подпиша това, Хауърд? Скот? Ако сделката не е добра, ще обвиня вас.“

На събитието присъства и държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио.

По време на подписването на „Споразумението за технологично благосъстояние“ Тръмп на моменти сякаш се позоваваше на сценарий, но впоследствие започна да говори свободно за това, което твърди, че са негови постижения:

– САЩ изпреварват Китай по отношение на изкуствения интелект.

– Съединените щати ще бъдат най-добрият партньор на Великобритания.

– Кралят на Саудитска Арабия наскоро е заявил, че под ръководството на Тръмп САЩ са станали „най-горещата държава в света“.

– Американската икономика процъфтява.

– Границата е „напълно затворена“.

– Инфлацията е „почти несъществуваща“.

Тръмп заяви, че е намалил регулациите, дори повече от преди, като все още ще има някакви регулации, но те ще бъдат „разумни“.

Той твърди също, че никой никога не е виждал нещо подобно в последния му така наречен „Голям, красив законопроект“ за данъчни облекчения.

След като Тръмп приключи с изказването си, той и Стармър позираха за снимка с подписаните копия на „Споразумението за технологично благосъстояние“.

