Денят по диагонал – 18 септември 2025 г.

500 хил. гласа ще са необходими за участие в балотажа на президентските избори – казвам го на свободомислещите българи, посочва Евгений Кънев

Вътрешна сделка между властите у нас има единствено относно запазването на руския интерес – спомнете си „Боташ“, вижте Малинов, наблюдавайте СЕМ. Руското влияние у нас винаги е минавало по три линии – енергетика, силови структури и медии.

Десетки полицаи, линейка от болница „Лозенец“ и бели автобуси бяха мобилизирани, за да може лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски да влезе в парламента. Рано тази сутрин „Продължаваме промяната“ блокира служебните входове на Народното събрание, които обичайно използва Пеевски, в знак на протест срещу ареста на варненския кмет Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

Сегашният и бившият министър на финансите – Теменужка Петкова и Асен Василев, се обвиняват взаимно кой от двамата е нанесъл по-големи щети на публичните финанси. По време на дебатите за вота на недоверие в сряда, 17 септември, лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че към края на юли от ГЕРБ, с тяхната финансова политика, са докарали рекорден дефицит от над 4 млрд. лева и очаква бюджетният дефицит да достигне 8%, ако кабинетът остане на власт.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента, че всеки ден изминавал 40 километра от Банкя до парламента и обратно. „Как да ходя пеша?“, попита той по повод блокадата на ПП-ДБ на Народното събрание по-рано днес. И добави, че го болели коленете. „Аз, за разлика от тях, имам семейство, имам внуци. Те ме чакат да вечеряме вкъщи. Аз не ходя на ресторанти от десетилетия, не ходя да се шляя по улицата“, коментира депутатът.

Няколко часа преди гласуването на петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков, при който ключова е подкрепата на Делян Пеевски, управляващите от ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“ стартираха исканата от „Ново начало“ реформа в НСО. Законопроектът, състоящ се от един ред, предвижда да отпадне възможността службата да осигурява транспорт за администрацията на президента.

Със 133 гласа депутатите отхвърлиха петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. В подкрепа на правителството гласуваха 65 депутати от ГЕРБ-СДС, 28 от „ДПС-Ново начало“, 19 от „БСП-Обединена левица“ и 17 от „Има такъв народ“, както и четирима нечленуващи в парламентарни групи.