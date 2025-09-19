„Топлофикация София“ ще бъде изправена пред съда от недоволни жители на „Дружба 2“

Жителите на софийския квартал „Дружба 2“ подготвят съдебни дела срещу „Топлофикация София“ заради недоволството си от планиран ремонт. Вчера стана ясно, че близо 40 000 души ще останат без парно и топла вода на прага на зимата за цели три месеца – от началото на октомври до края на декември.

Ремонтът обхваща над 10 км тръби от старата и амортизирана мрежа, като ще засегне повече от 120 жилищни блока, както и училища и детски градини. Хората са възмутени най-вече от избрания период и от продължителността на прекъсването.

От „Топлофикация София“ пък се оправдаха пред клиентите си с обяснение, че късно са открили, че се налага спешна подмяна на тръбопроводи.

Днес жителите на „Дружба 2“ излязоха на протест, като се обединиха около мнението, че такъв ремонт е недопустим в разгара на отоплителния сезон, започващ в началото на октомври. Масово е и възмущението, че тепърва ще бъде представен график кога и къде ще се спират парното и топлата вода.

По-рано стана ясно, че омбудсманът Велислава Делчева е сезирала парламентарната комисия по енергетика след постъпили над 200 жалби само за ден по повод решението на „Топлофикация София“ да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в квартала.

Делчева настоява комисията да изслуша изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, председателя на КЕВР и министъра на енергетиката. Причината е безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон и въпросът дали дружеството е подготвено за зимата.

В писмото си омбудсманът напомня, че според Закона за енергетиката „Топлофикация София“ е длъжна да гарантира сигурността, непрекъснатостта и качеството на снабдяването. Министърът на енергетиката носи отговорност за контрола върху техническото състояние на мрежата, а КЕВР следи за спазване на лицензионните условия и сигурността на доставките.

Омбудсманът подчертава, че още в началото на 2025 г., след изрични писма на институцията на обществения защитник, „Топлофикация София“ е заявила готовност за ремонт след приключване на отоплителния сезон 2024-2025 г. Това не е направено, което сега поставя хиляди домакинства в риск да останат без отопление и топла вода. Сред тях са възрастни хора, семейства с малки деца и домакинства с ниски доходи. Делчева поставя и въпроса дали електропреносната мрежа в района може да издържи на повишено натоварване.

Общественият защитник обръща внимание и на начисляването на прогнозни сметки за клиенти, които няма да получават топлоенергия по време на ремонта. Тя настоява за решение тези начисления да бъдат спрени.

В отделно писмо до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Велислава Делчева изисква съкращаване на срока на ремонта, прекратяване на начисляването на прогнозни сметки на засегнатите клиенти и компенсиране на потърпевшите в ж. к. „Дружба 2“.