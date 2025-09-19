РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Естония обвини Русия в „безпрецедентно нагла“ военна провокация

МИГ-31

Днешното нахлуване, при което три бойни самолета (на Русия) навлязоха в нашето въздушно пространство, е безпрецедентно нагло, заяви външният министър на Естония Маргус Цахкна, след като три руски изтребителя навлязоха без разрешение във въздушното ѝ пространство и останаха там в продължение на 12 минути.

Инцидентът се е разиграл над Финския залив и е включвал три руски изтребителя МИГ-31, уточняват властите.

Външният министър каза, че това е четвъртото нарушение на естонското въздушно пространство от началото на годината, но подчерта, че сегашното е особено сериозно.

Руският посланик е бил привикан в министерството, където му е връчена протестна нота, предаде АП.

