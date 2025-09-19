Простреляно семейство бе открито в джип в района на Сливница

В джип в община Сливница бяха открити телата на трима души. По информация на БНР става въпрос за членовете на едно семейство. От МВР уточниха, че тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, в което неговите членове ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си.
Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техния дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница.
При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на мъж на 53 години, неговата съпруга, също на 53 години, и техният 26-годишен син. Тримата са били с огнестрелни рани, а в превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието. В момента се прави оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до трагичния инцидент.
По информация на БНТ тримата са оставили предсмъртно писмо, от което става ясно, че са стигнали до крайното решение заради тежък здравословен проблем на сина им.