Омбудсманът настоя енергийната комисия в парламента да изслуша шефа на „Топлофикация София“

Омбудсманът Велислава Делчева

„Топлофикация София“ предизвика бунт сред жителите на столичния квартал „Дружба“, след като обяви, че започва поетапен текущ ремонт на мрежата от началото на октомври до 30 декември. В този период най-малко 30 000 души ще останат без топла вода и парно. Във връзка с това жители на „Дружба-2“ вчера организираха протест и изпратиха над 200 жалби до омбудсмана Велислава Делчева.

От своя страна Делчева внесе спешно искане до Комисията по енергетика в Народното събрание, в което настоя тя да изслуша изпълнителния директор на „Топлофикация София“, председателя на КЕВР и министъра на енергетиката.

Тя пояснява, че безпрецедентно дългият 90-дневен ремонт поставя под съмнение готовността на дружеството за зимата. Припомня и че отговорността за контрола върху техническото състояние на мрежата носи министърът на енергетиката, а КЕВР следи за спазването на лицензионните условия.

Напомня и че според Закона за енергетиката „Топлофикация София“ е задължена да осигурява непрекъснато и качествено топлоснабдяване.

Освен това Делчева обръща внимание, че от „Топлофикация София“ не са си спазили обещание – още в началото на 2025 г. те са уверили институцията на омбудсмана, че ремонтът ще бъде извършен след края на отоплителния сезон 2024-2025 година.

