От столичния квартал „Дружба-2“ на протест срещу планирания 90-дневен ремонт на „Топлофикация“

Дружба

Жители на столичния квартал „Дружба-2“ се събраха на протест в 18.00 часа до кръговото кръстовище на 4-и километър на „Цариградско шосе“. Те изразяват недоволството си срещу планирания ремонт на „Топлофикация“, при който около 40 000 абоната ще останат без топла вода и парно за три месеца. Към момента е планирано спирането на топлоподаването да започне от 2 октомври.

От софийската „Топлофикация“ излязоха с позиция, че ремонтът е абсолютно наложителен, че ще се подмени 10-километров топлопровод, строен преди 40 години, като ще се работи поетапно и няма да бъдат засегнати всички абонати за целия период.

В същото време по информация на БНР от дружеството са обявили като начална дата 2 октомври, въпреки че все още нямат избрани изпълнители на обществената поръчка, която е на стойност от близо 57 милиона лева. Отварянето на ценовите оферти за четири от петте обособени позиции по изпълнение на проекта е предвидено за началото на следващата седмица.

От „Топлофикация“ уверяват жителите на „Дружба-2“, че ако по обективни причини не може да бъде спазено обявеното начало на ремонта, то клиентите им ще бъдат уведомени три дни по-рано за новия срок. 

Припомняме, че омбудсманът Велислава Делчева, която бе засипана с жалби по казуса, настоя Комисията по енергетика в Народното събрание да изслуша директора на „Топлофикация“-София, председателя на КЕВР и министъра на енергетиката.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

